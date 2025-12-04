Отличный помощник иммунитету: кому полезен или противопоказан мед

Врач рассказала, с кого возраста можно начинать знакомство с этим продуктом.

Кому нельзя есть мед

Фото: 5-tv.ru

Аллерголог Эстрина: мед положительно сказывается на иммунитете

Две столовые ложки меда в день способны поддержать здоровый иммунитет. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала врач-аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина.

Она отметила, что в этом продукте много полезных веществ: фруктоза, глюкоза, витамины C, K, а также группы B. Кроме того, мед богат полифенольными соединениями и минеральными веществами. Все это оказывает благотворный эффект на наше здоровье. Например, всего две столовые ложки этого продукта, и организм снабжен важными микроэлементами, а также оказана большая поддержка иммунной системе.

Однако тем, кто страдает сахарным диабетом, ожирением и нарушениями метаболизма, эта сладость нежелательна.

Медик призвала не знакомить с продуктом и маленьких детей. Тем, кому нет года, он противопоказан, после можно давать не больше чайной ложки в день, а тем, кто перешагнул порог двухлетия, не больше двух. Если у ребенка аллергия на что-либо еще, то и с медом лучше повременить до трех лет и давать пробовать в присутствии врача.

У взрослых аллергия именно на мед встречается нечасто.

«Обычно симптоматика напоминает другие виды пищевой аллергии. Могут возникать кожные проявления в виде крапивницы, насморк, отек Квинке, в редких случаях — анафилактический шок», — объяснила врач.

Эстрина добавила, что негативная реакция на это угощение может не только проявляться по-разному, но и возникать не на все виды меда. У одних организм реагирует на гречишный, у других — на липовый. Это связано с аллергией на пыльцу определенных растений, из которых изготовлено лакомство.

Ранее 5-tv.ru писал о пользе и вреде соевого соуса для здоровья человека.


