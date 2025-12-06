«Манит море»: Вдовиченков рассказал о своей страсти и страхах

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 25 0

Заслуженный артист России родился и вырос в Калининградской области и даже окончил мореходную школу.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Вдовиченков рассказал о своей страсти и страхах

Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков всегда немного побаивался самолетов. Об этом актер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Есть только МиГ»

«Ну нет, наверное, (меня привлекало. — Прим. ред.) море больше. Я вырос в морском регионе, я люблю море. А самолеты — это что-то такое… Я всегда их боялся чуть-чуть», — отметил актер.

Премьера героической комедии о советских летчиках «Есть только МиГ» состоялась 27 ноября. В центре повествования история Ивана Поливанова (роль исполнил Даниил Попов. — Прим. ред.), который в ходе воздушного боя получает ранение, из-за чего его отстраняют от полетов, отправив на ложный аэродром, призванный отвлечь внимание немцев.

Прибыв на место, Поливанов принимается наводить порядок в части. Вместе с этим он встречает друзей, находит любовь и вновь поднимается в небо.

Ранее актер Владимир Зайцев рассказал, почему не стал летчиком, хотя и мечтал об этом в детстве. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:39
Ни кофе, ни поцелуев, ни жвачки: стюардесса раскрыла строгие запреты на борту
14:20
«Манит море»: Вдовиченков рассказал о своей страсти и страхах
13:45
«От дома ничего не осталось»: последствия обстрела ВСУ центра Горловки
13:31
Тысячи жителей Гонконга идут к сгоревшему комплексу с цветами
13:06
В Москве открылся благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»
12:48
«Ближе к богу»: актер Владимир Зайцев о том, почему не стал летчиком

Сейчас читают

Ловят как собак: пленный боевик ВСУ рассказал о методах работы ТЦК на Украине
Вильфанд предупредил о сильнейших морозах в некоторых регионах РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео