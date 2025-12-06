«Манит море»: Вдовиченков рассказал о своей страсти и страхах
Заслуженный артист России родился и вырос в Калининградской области и даже окончил мореходную школу.
Заслуженный артист России Владимир Вдовиченков всегда немного побаивался самолетов. Об этом актер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Есть только МиГ»
«Ну нет, наверное, (меня привлекало. — Прим. ред.) море больше. Я вырос в морском регионе, я люблю море. А самолеты — это что-то такое… Я всегда их боялся чуть-чуть», — отметил актер.
Премьера героической комедии о советских летчиках «Есть только МиГ» состоялась 27 ноября. В центре повествования история Ивана Поливанова (роль исполнил Даниил Попов. — Прим. ред.), который в ходе воздушного боя получает ранение, из-за чего его отстраняют от полетов, отправив на ложный аэродром, призванный отвлечь внимание немцев.
Прибыв на место, Поливанов принимается наводить порядок в части. Вместе с этим он встречает друзей, находит любовь и вновь поднимается в небо.
Ранее актер Владимир Зайцев рассказал, почему не стал летчиком, хотя и мечтал об этом в детстве. Об этом сообщал 5-tv.ru.
