«Ближе к богу»: актер Владимир Зайцев о том, почему не стал летчиком

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив

Времена меняются, мода на профессии тоже, но быть летчиком неизменно считается высококлассной работой.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

Актер Зайцев в детстве мечтал стать летчиком

Актер Владимир Зайцев в детстве мечтал стать летчиком. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Есть только МиГ»

«Я когда был маленький, у нас считалось это самым крутым. Когда спрашивали: „Мальчик, кем ты станешь, когда вырастешь?“ (Отвечали. — Прим. ред.)… либо летчиком, либо инженером. Я не стал ни тем, ни другим…» — отмечает актер.

Зайцев считает, что стать летчиком дано не каждому, хотя тянет к полетам многих.

«Рожденный ползать летать не может. Поэтому все, что нам не дано, всегда к этому тянет. Потом… высота есть высота. Плавать — пожалуйста, а летать… Икар ведь недаром появился — обжег крылья и упал с небес. Просто летать хотел. И Леонардо да Винчи летал. Это извечная тяга к высокому… Ближе к Богу», — говорит артист.

Премьера героической комедии о советских летчиках «Есть только МиГ» состоялась 27 ноября. В центре повествования история Ивана Поливанова (роль исполнил Даниил Попов. — Прим. ред.), который в ходе воздушного боя получает ранение, из-за чего его отстраняют от полетов, отправив на ложный аэродром, призванный отвлечь внимание немцев.

Прибыв на место, Поливанов принимается наводить порядок в части. Вместе с этим он встречает друзей, находит любовь и вновь поднимается в небо.

Ранее актриса Ольга Сухарева рассказала о чувствах во время полета — об этом писал 5-tv.ru.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

«Ближе к богу»: актер Владимир Зайцев о том, почему не стал летчиком
