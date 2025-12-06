В Русском доме в Белграде проходит проект «Дни Эрмитажа»

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Центральным событием стала выставка, посвященная императору Петру I.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Русском доме в столице Сербии, Белграде, проходят Дни Эрмитажа. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Сергей Петров.

Центральным событием проекта стала выставка «Петр Великий и Сербия». Специально для выставки была воссоздана полноразмерная модель старинного корабля. Также в числе экспонатов представлены подлинные исторические документы, церковная утварь, книги и оружие из сербских музеев и монастырей.

«Здесь все максимально интерактивно, и можно узнать о том, какие сербские исторические личности участвовали, например, в Гангутской битве или поднимали первое сербское восстание при участии, разумеется, Петра I», — рассказал корреспондент.

Выставка будет функционировать до 30 января 2026 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент РФ Владимир Путин назвал выставку «Россия» уникальным проектом. Глава государства лично наградил государственными наградами коллектив авторов, причастных к созданию выставки. Награды были присуждены за вклад в укрепление единства российской нации.

