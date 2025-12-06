В Русском доме в Белграде проходит проект «Дни Эрмитажа»

В Русском доме в столице Сербии, Белграде, проходят Дни Эрмитажа. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Сергей Петров.

Центральным событием проекта стала выставка «Петр Великий и Сербия». Специально для выставки была воссоздана полноразмерная модель старинного корабля. Также в числе экспонатов представлены подлинные исторические документы, церковная утварь, книги и оружие из сербских музеев и монастырей.

«Здесь все максимально интерактивно, и можно узнать о том, какие сербские исторические личности участвовали, например, в Гангутской битве или поднимали первое сербское восстание при участии, разумеется, Петра I», — рассказал корреспондент.

Выставка будет функционировать до 30 января 2026 года.

