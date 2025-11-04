Президент РФ Владимир Путин назвал международную выставку-форум «Россия» уникальным по масштабу и значимости проектом. Об этом российский лидер заявил в ходе церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации, которая прошла в Кремле.

«Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов — Наталья Сергеевна Виртуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект. Международная выставка „Россия“. Она стала настоящим событием для миллионов людей, показала огромную палитру талантов и достижений нашей страны», — сказал глава государства.

Ранее в ходе церемонии президент наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также Наталью Солженицыну, супругу выдающегося русского писателя и общественного деятеля Александра Солженицына. Об этом сообщал 5-tv.ru. Помимо этого, награду получил специальный представитель президента РФ Михаил Швыдкой. Он, как и жена Солженицына, получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

