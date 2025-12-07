Актер и режиссер Юрий Урюмцев умер на 68-м году жизни

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

На протяжении многих лет он возглавлял Международный кинофестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова.

Чем известен умерший режиссер Олег Урюмцев

Фото: Telegram/Союз кинематографистов России

Режиссер и актер Олег Урюмцев скончался на 68-м году жизни. Об этом пресс-служба Союза кинематографистов РФ сообщила в своем Telegram-канале.

«На 68-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России Олега Григорьевича Урюмцева», — отметили в творческом объединении.

Свою карьеру Урюмцев начинал в качестве журналиста. Он окончил факультет журналистики Иркутского государственного университета в 1983 году. Однако в кино режиссер попал значительно позже, когда в 1991 году окончил постановочный факультет ВГИКа по специальности «режиссер-постановщик художественного кино и телефильмов».

В то же время Урюмцев успел поработать над целым рядом картин в качестве режиссера и сценариста. В его творчестве можно выделить следующие фильмы: «Исход», «Время собирать камни», «Рядовой Евгений Родионов», а также киносказки «Как дети деда Мороза искали или долгожданный почтальон».

Кроме того, Урюмцев занимал пост президента Международного кинофестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова, а также был руководителем студии «ОНЛИ АРТ».

В качестве актера Урюмцев известен ролями в таких фильмах, как «Сталинград» (1989), «Петербургские тайны» (1994-1995), «Бесконечность» (1991), «Великий полководец Георгий Жуков» (1995).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умерла четвертая жена Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

