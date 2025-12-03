Умерла четвертая жена Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина

Четвертая жена Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина умерла в 54 года

Бывшая жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова актриса Ксения Качалина скончалась в Москве на 55-м году жизни. Об этом в личном блоге сообщил режиссер Алексей Агранович.

«Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться. Она была умнее и слабее времени одновременно. Ее больше нет», — поделился режиссер.

Актриса родилась в Самаре в обычной рабочей семье. Но девочка хотела стать знаменитой, поэтому и переехала в Москву, поступив во ВГИК. Первым фильмом с ее участием стала драма Валерия Рубинчика «Нелюбовь» 1991 года. Всего через два года актриса получила золотой приз на кинофестивале в итальянском городе Таормина за роль в картине «Над темной водой».

Качалина встретила Ефремова в 2000 году на съемках фильма «Романовы. Венценосная семья». Тогда же у них закрутился бурный роман, после чего артисты вступили в законный брак. Однако через четыре года они развелись, а Качалина уехала в Индию. В этом браке родился один ребенок.

