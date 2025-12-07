«Крутая работа»: Инстасамка призналась, что хотела бы стать актрисой

Рэп-исполнительница Инстасамка хочет сняться в кино

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная под псевдонимом Инстасамка, мечтает не только сняться в кино, но и создать собственный фильм. Этим интернет-звезда поделилась в своих соцсетях.

Инстасамка, отвечая на вопрос фаната, о том хотела бы она попробовать себя в актерской стезе, заявила: у нее в разработке уже находятся два проекта.

«Я сейчас делаю все, чтоб создать сериал и мультик. У меня есть две мощные идеи, и я хочу либо поучаствовать в создании как продик, а если я подойду как актриса и пройду пробы, то я бы снялась», — написала Дарья Зотеева.

Рэп-исполнительница отметила, что «фильмы и сериалы — крутая работа». По словам певицы, эта сфера ее привлекает точно так же, как и музыка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Инстасамка планирует сменить творческий псевдоним. Артистка устала от прежнего образа. Об этом она заявила в недавнем интервью.

