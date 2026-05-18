Сборная Россия взяла 20 медалей на чемпионате Европы по самбо

Сборная России по самбо завоевала сразу 20 медалей на чемпионате Европы в Тбилиси. Среди наград — 13 золотых, три серебряных и три бронзовых. Таким образом, наши стали лучшими в общем медальном зачете.

Победная серия стартовала с самого начала соревнований. Уже в первый день российские самбисты завоевали шесть золотых медалей. На второй — прошли в семь финалов из 11 возможных. Ну а в решающих схватках забрали остальные награды.

Добавим, что россияне и белорусы выступали в Грузии с флагом и гимном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) принял решение допустить российских гимнастов до международных соревнований с национальным флагом и гимном. Заседание прошло 17 мая в Шарм-эш-Шейхе (Египет).

Решение распространяется на все пять дисциплин, которые курирует Федерация гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.