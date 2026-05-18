Прыгнул с моста и не выплыл: стали известны детали гибели ребенка на реке Пышме

Очевидец пытался помочь мальчику, но холодная вода оказалась сильнее.

Стали известны новые подробности трагедии в Свердловской области, где в реке погиб подросток. По предварительным данным, мальчику могло свести ноги из-за холодной воды.

Как сообщил источник 5-tv.ru, трагедия произошла в Сухом Логу. Двое подростков прыгнули в реку с подвесного моста, однако выбраться обратно смог только один из них.

«Рядом был рыбак на лодке. Он увидел, что прыгнули двое, а вынырнул один. Попытался спасти, но вода холодная, ребенку ноги свело», — рассказал собеседник.

По информации источника, погибшему было 13 лет. Также сообщается, что мальчик жил вместе с мачехой, а его отец в настоящее время находится в местах лишения свободы. Сейчас обстоятельства произошедшего продолжают выяснять правоохранительные органы.

