ВОЗ объявила международное ЧС из-за вируса Эболы: что нужно знать

ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за Эболы в Африке

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в Африке чрезвычайной ситуацией международного значения. Такое решение принимается только в случаях, когда существует риск распространения опасной инфекции сразу на несколько стран.

Специалисты опасаются ухудшения эпидемиологической ситуации и не исключают появления новых очагов заражения.

Что представляет собой вирус Эбола

Лихорадка Эбола — тяжелое вирусное заболевание, которое поражает человека и некоторые виды животных. Впервые болезнь выявили в 1976 году недалеко от реки Эбола в Африке, из-за чего инфекция и получила свое название.

Считается, что природными переносчиками вируса являются летучие мыши. Заразиться человек может при контакте с кровью и биологическими жидкостями инфицированных животных или людей.

Инфекция передается через кровь, слюну, пот, рвотные массы и другие выделения организма. Опасность представляют также предметы, которыми пользовался заболевший, включая одежду и медицинские инструменты.

Какие симптомы вызывает болезнь

Первые признаки Эболы напоминают тяжелую форму гриппа или другой вирусной инфекции. У заболевших резко повышается температура, появляются слабость, головная боль и ломота в мышцах.

Позже состояние человека может стремительно ухудшиться. Среди опасных симптомов:

рвота и диарея;

боли в животе;

сыпь;

нарушение работы печени и почек;

внутренние и внешние кровотечения.

Инкубационный период заболевания составляет от двух дней до трех недель. При этом до появления симптомов человек не считается заразным.

Почему Эбола считается одной из самых опасных инфекций

Эболу относят к числу самых смертоносных вирусов в мире. Во время отдельных вспышек уровень летальности достигал почти 90%. В среднем, по данным ВОЗ, погибает около половины зараженных.

Особенно тяжело болезнь протекает в регионах со слабой системой здравоохранения, где не хватает врачей, лекарств и оборудования для изоляции пациентов.

Дополнительную опасность представляет традиция тесного контакта с умершими во время похоронных обрядов в ряде африканских стран. Именно это нередко становится причиной новых заражений.

Есть ли риск новой пандемии

Специалисты считают вероятность глобального распространения Эболы относительно низкой. В отличие от COVID-19, вирус не передается воздушно-капельным путем.

Для заражения необходим тесный физический контакт с больным человеком или его биологическими жидкостями. Тем не менее ВОЗ призывает страны усилить санитарный контроль и подготовить медицинские службы к возможному выявлению новых случаев.

Существуют ли вакцины и лечение

На сегодняшний день против некоторых штаммов Эболы уже разработаны вакцины. Их применяли во время предыдущих вспышек заболевания в Африке.

Кроме того, врачи используют экспериментальные противовирусные препараты, которые помогают снизить риск тяжелого течения болезни. Однако универсального лекарства от Эболы пока не существует.

Крупнейшая вспышка в истории

Самая масштабная эпидемия Эболы произошла в Западной Африке в 2014–2016 годах. Тогда вирус распространился сразу на несколько государств.

По данным международных организаций, жертвами инфекции стали более 11 тысяч человек, еще десятки тысяч заразились. Вспышка нанесла серьезный удар по системам здравоохранения африканских стран и мировой экономике.

