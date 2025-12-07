«Зачем обманывать?» — россияне потребовали от Холланда вернуть деньги Долиной

Мария Гоманюк
Неравнодушные граждане оставляют ироничные и не очень высказывания под постами знаменитости.

Почему от Тома Холланда требуют вернуть деньги Долиной

Фото: www.globallookpress.com/C Flanigan

Россияне потребовали от Холланда вернуть деньги Долиной

Пользователи соцсетей из России начали писать комментарии к публикациям голливудского актера Тома Холланда, известного по роли Человека-паука, в которых требуют от него вернуть деньги за квартиру народной артистке России, певице Ларисе Долиной. Соответствующие фразы можно увидеть в его блоге.

Фанаты исполнительницы и просто неравнодушные граждане оставляют ироничные и не очень высказывания под постами знаменитости.

«Ты пошто боярыню ограбил, смерд?»;

«Верни деньги Долиной по-хорошему!»

«Человек-паук: нет пути в квартиру», — негодуют люди.

Также отметились пользователи, которые подошли к теме более серьезно.

«А зачем было Долину обманывать? Вроде же денег достаточно зарабатываете»;

«Не думала я, что в пакет санкций включена квартира Долиной», — высказались они.

До этого Лариса Долина стала участницей ток-шоу на федеральном канале, где рассказала, что после того, как продала квартиру и отдала свои деньги, один из мошенников притворился «сотрудником Росфинмониторинга» и вынуждал ее продать загородный дом с оформлением доверенности на его имя. Аферист прислал звезде фото поддельного паспорта, в котором был снимок Тома Холланда.

Ранее, писал 5-tv.ru, какого решения по квартире Долиной ждет Полина Лурье, которая осталась без приобретенной квартиры Долиной и денег за нее из-за мошеннической схемы.

