Рэпер Flo Rida прилетел в Россию с гастролями

Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард. — Прим. ред.) прилетел в Москву с гастрольным туром. Кадрами из аэропорта Внуково исполнитель поделился в социальных сетях.

Путь из США в Россию с пересадкой на Ближнем Востоке занял у артиста и его команды 15 часов. В столичном аэропорту рэпера встретил народный ансамбль, который исполнил хиты Flo Rida под аккомпанемент гармони и балалайки, на которой играл медведь.

Изначально концерты артиста в России планировались на 8 марта, но их пришлось перенести из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Теперь у Flo Rida пройдет два шоу в Москве, а затем он выступит в Краснодаре и Новосибирске.

Flo Rida — один из самых популярных поп-рэперов 2000-х. Мировую славу ему принесли треки Low, ставший саундтреком к фильму «Шаг вперед 2», а также хиты Whistle и Right Round.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Москву также посещал американский рэпер Gucci Mane (настоящее имя — Рэдрик Делантик Дэвис. — Прим. ред.). В декабре прошлого года артист давал свой первый сольный концерт в столице.

