В Бенине военные совершили попытку государственного переворота

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Предварительно, действующий президент мог быть «отстранен от должности».

Что известно о госперевороте в Бенине

Фото: Reuters

Попытка государственного переворота случилась в Бенине. Об этом написало издание La Nouvelle Tribune, ссылаясь на заявление военных о захвате власти в стране и смещении президента Патриса Талона.

Уточнялось, что ряд государственных институтов был распущен. Впоследствии солдаты под командованием подполковника Тигри Паскаля захватили национальное телевидение. Также они объявили, что Талон «отстранен от должности» и от других государственных учреждений. Об этом писало издание France24.

Военный комитет, вероятно, находится под контролем Паскаля, который сосредоточил в собственных руках всю полноту власти в настоящий момент. Про место нахождения отстраненного силой президента информации нет.

Президент Патрис Талон пришел к власти в 2016 года. Он должен был уйти в отставку в апреле 2026 года после проведения президентских выборов. При этом известно, что кандидат Талона от правящей партии, экс-министр финансов Ромуальд Ваданьи назывался фаворитом на победу на выборах. Оппозиционного кандидата Рено Агбоджо отклонили избирательной комиссией из-за недостатка спонсоров.

К тому же законодательное собрание государства продлило срок президентских полномочий с пяти до семи лет, сохранив лимит на уровне двух, в прошлом месяце.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало арестован в ходе военного переворота.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

13:56
