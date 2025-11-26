Президент Гвинеи-Бисау арестован в ходе военного переворота

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 399 0

Также задержаны начальник генштаба, его заместитель и министр внутренних дел.

Президент Гвинеи-Бисау арестован в ходе военного переворота

Фото: www.globallookpress.com/Han Xu

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало был арестован в своем рабочем кабинете в ходе военного переворота. Об этом он сообщил журналу Jeune Afrique.

По данным издания, задержание произошло в среду около 12 часов дня в президентском дворце. Эмбало подчеркнул, что насилие к нему не применялось, и охарактеризовал произошедшее как государственный переворот.

Инцидент случился через три дня после президентских выборов, на которых действующий глава государства заявил о победе в первом туре, набрав 65% голосов. Официальные результаты голосования должны были быть обнародованы 27 ноября.

Вместе с Эмбало были арестованы начальник генштаба генерал Бьянге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший министр строительства Забайкалья был задержан по обвинению в хищении средств. Он не выполнил часть работ по восстановлению социальных объектов, за что получил 30 миллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:12
Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой срыва урегулирования конфликта на Украине
19:10
Мать Бенни Бланко забаррикадировалась в ванной во время ограбления ее дома
19:00
Самая сильная женщина в мире оказалась мужчиной
18:55
Актрисе Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
18:50
«Хватит!» — сын Трампа о желании критиков Уиткоффа сорвать план США по Украине
18:49
Девушка симулировала беременность и похоронила куклу вместо ребенка

Сейчас читают

Эксперт назвал пункты мирного плана, по которым Киев будет упираться изо всех сил
Рябков: об уступках РФ по урегулированию конфликта на Украине не может быть речи
Церемония прощания с Валентиной Шарыкиной прошла в Москве
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео