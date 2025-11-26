Президент Гвинеи-Бисау арестован в ходе военного переворота
Также задержаны начальник генштаба, его заместитель и министр внутренних дел.
Фото: www.globallookpress.com/Han Xu
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало был арестован в своем рабочем кабинете в ходе военного переворота. Об этом он сообщил журналу Jeune Afrique.
По данным издания, задержание произошло в среду около 12 часов дня в президентском дворце. Эмбало подчеркнул, что насилие к нему не применялось, и охарактеризовал произошедшее как государственный переворот.
Инцидент случился через три дня после президентских выборов, на которых действующий глава государства заявил о победе в первом туре, набрав 65% голосов. Официальные результаты голосования должны были быть обнародованы 27 ноября.
Вместе с Эмбало были арестованы начальник генштаба генерал Бьянге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре и министр внутренних дел Боче Канде.
