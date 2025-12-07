Президент Бенина объявил о возвращении порядка после попытки госпереворота
Мятеж проводился с целью дестабилизации власти в стране.
Фото: Zuma\TASS/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Порядок установлен после попытки военных совершить государственный переворот в Бенине. Об этом рассказал президент государства Патрис Талон в обращении к народу.
Он заявил, что мятеж проводился с целью дестабилизации власти в стране и ее институтов. В процессе была задействована небольшая группа солдат. По словам Талона, для урегулирования ситуации вооруженные силы Бенина и их командование противодействовали мятежникам.
«Верные своей присяге, сохранили верность республике. Их действия позволили сохранить контроль над ситуацией и сорвать эту вылазку», — сказал президент Бенина.
К тому же он обратился к населению с призывом заняться обычными делами.
До этого издание 24heuresauBenin передавало, что группа военных, которые попытались свергнуть правительство, была задержана Республиканской гвардией.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Бенине военные совершили попытку госпереворота под руководством подполковника Тигри Паскаля. Уточнялось, что солдаты захватили телеканал и выступили с обращением к местным жителям, в котором рассказали о свержении президента.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
86%
Нашли ошибку?