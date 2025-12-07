Эрмитаж добился демонтажа строительного городка после ограбления Лувра

Государственный Эрмитаж добился демонтажа строительного городка у стен со стороны Зимней канавки после ограбления, произошедшего в Лувре. Об этом рассказала гендиректор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции ко Дням Эрмитажа.

По его словам, домики ремонтников остались около указанной части здания после реставрации набережных.

«Больше года была захламлена Зимняя канавка. Ее набережные реставрировали, а потом там строители оставили свои домики — полное безобразие, и выгнать их было никак нельзя», — прокомментировал ситуацию гендиректор комплекса.

Пиотровский отметил, что резонанс вокруг происшествия в Лувре помог достичь решения волнующего и актуального вопроса.

«Спасибо Лувру. После Лувра мы с фотографиями послали бумаги — от губернатора до прокуратуры, объясняя, как грабят и что точно так же можно легко ограбить Эрмитаж, если такое неконтролируемое пространство будет находиться», — пояснил Михаил.

При этом он подчеркнул, что вероятность размещения строительного городка с другой стороны Эрмитажа еще сохраняется.

До этого, 19 октября, министр культуры Франции Рашида Дати передавала, что злоумышленники смогли ограбить Лувр всего за несколько минут. Газета Le Parisien писала, что неподалеку от места ограбления была найдена сломанная корона супруги императора Наполеона III Евгении.

В свою очередь, 29 октября, прокурор Парижа Лор Бекко передавала о двух задержанных в деле об ограблении Лувра. Они признали свою вину лишь частично. Фигурантам предъявили обвинения в совершении ряда грабежей, за которые следуют значительные штрафы и лишение свободы до 15 лет. Бекко отмечала, что вынесенные грабителями из музея драгоценности до сих пор еще не нашли.

Газета Blick указывала, что похитители пробовали сбыть часть украденного охранной компании CGI Group через даркнет в Израиль. Также стало известно, что четвертый подозреваемый в масштабном ограблении Лувра был задержан в пригороде Парижа, 25 ноября.

