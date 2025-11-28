Лувр поднимет цены на билеты для туристов из России и других стран

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Рост цен составил почти 45%.

Похищение драгоценностей в Лувре — последствия

Фото: www.globallookpress.com/Zhang Baihui

NYТ: Лувр поднимет цены на билеты для туристов из России и других стран

С 14 января Лувр вводит новую систему ценообразования: посетители из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ). Повышение коснется, в частности, туристов из США, Великобритании, Китая и России. Об этом сообщает New York Times.

Теперь туристы будут платить за вход 32 (около трех тысяч рублей) евро вместо нынешних 22 (около двух тысяч рублей). Рост цен составил почти на 45%.

По словам представителей музея, решение связано с масштабной реконструкцией, которую предстоит провести Лувру. Проект под названием «Лувр — новый ренессанс» включает перенос «Моны Лизы» в новое пространство, модернизацию систем безопасности, ремонт протекающих крыш и обновление устаревшего оборудования. Общая стоимость работ оценивается в 1,1 миллиарда евро.

Повышение цен должно приносить музею около 20 миллионов евро в год и частично закрыть финансовый разрыв, который стал особенно заметен после крупного ограбления в октябре, когда злоумышленники вынесли из галереи украшения почти на 100 миллионов долларов.

Чья идея

Идея брать с иностранных туристов больше обсуждается во Франции уже не первый год. Министр культуры Рашида Дати еще ранее задавалась вопросом: справедливо ли, что француз платит за Лувр столько же, сколько приезжий, не участвующий в финансировании национальных музеев через налоги.

Повышение цен распространяется не только на Лувр

Версальский дворец также вводит различия в цене: туристы из стран вне Европы будут платить на 3 евро больше. Билеты на посещение дворца летом подорожают до 35 евро. Некоторые другие французские достопримечательности, включая Шамбор и Гранд-Оперу, рассматривают аналогичные шаги.

Ограбление Лувра

Четверо злоумышленников 19 октября проникли в Галерею Аполлона и за семь минут похитили драгоценности общей стоимостью более 100 миллионов долларов, включая тиару, колье и броши, принадлежавшие королевским семьям Франции.

Они использовали угнанный автоподъемник и болгарки. Преступники скрылись на мотороллерах, при этом одна из реликвий — корона императрицы Евгении — была утеряна или выброшена во время побега. Расследование показало, что злоумышленники имели внутренние связи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

