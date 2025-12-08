«Приоритет номер один»: американские компании хотели бы расширяться в России

В Торговой палате США заявили, что американские компании хотят расширяться в РФ

Компании из США, которые уже работают в России хотели бы получить возможность для расширения. В то же время новые игроки желают попасть на российский рынок. Об этом «Известиям» сообщил глава Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи.

«Отмена запрета на инвестиции — это наш приоритет номер один. Компании, которые остались в России, очень бы хотели расширяться, а те компании, которые ушли или еще не приходили, хотели бы иметь такую возможность в будущем», — отметил американский представитель.

Кроме того, по словам Эйджи, администрация президента США Дональда Трампа положительно оценила предложение по частичному снятию санкций с России, которое было изложено в «Белой книге» — комплексном документе, подготовленном торговой палатой.

К тому же Роберт Эйджи выразил надежду, что политика не будет мешать ведению бизнеса. По его мнению, «Трамп-президент» услышит «Трампа-бизнесмена» и сделает все для отделения экономики от политики.

