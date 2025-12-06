МИД РФ оценил ущерб Европы от антироссийских санкций

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Ведомство также указало на риски для стран, хранящих активы на Западе.

МИД РФ оценил ущерб Европы от антироссийских санкций

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Экономика европейских государств понесла совокупные потери вследствие санкций, введенных против России. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, подготовленном к заседанию Генеральной Ассамблеи ООН, посвященному Международному дню борьбы с односторонними принудительными мерами.

В документе отмечено, что ограничительные шаги рассматриваются Москвой как один из ключевых инструментов «неоколониальной политики коллективного Запада», направленной на удержание доминирующих позиций.

При этом подчеркивается, что, несмотря на масштабное давление, российская экономика сохраняла положительную динамику. Ведомство указало, что инициаторы санкций столкнулись с серьезным ущербом, затронувшим ключевые отрасли европейской экономики.

В заявлении приводится оценка, согласно которой общие потери стран Европы за период с 2022 по 2025 годы достигли 1,6 триллиона евро.

Кроме того, МИД РФ заявил о рисках, связанных с принудительным изъятием суверенных активов Банка России. По мнению ведомства, подобные действия создают неблагоприятный прецедент для всех стран, размещающих финансовые средства на Западе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции против России.

