Наши войска круглосуточно выявляют и уничтожают объекты ВСУ на красноармейском направлении.
Опубликованы кадры работы расчета БПЛА «Ланцет» в зоне СВО
Расчеты разведывательно-ударного беспилотного комплекса ZALA «Ланцет» группировки войск «Центр» круглосуточно выявляют и уничтожают объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Расчет высокоточного барражирующего боеприпаса выполняет полный цикл боевой работы — от воздушной разведки до нанесения точечных ударов по подтвержденным целям на дальности до ста километров. Разведывательные беспилотники ZALA оперативно обнаруживают технику, огневые точки и укрытия украинских формирований, после чего координаты и видеопоток передаются на пункт управления.
В зависимости от задачи «Ланцет» оснащается различными боевыми частями: кумулятивные используются для поражения бронетехники, а осколочно-фугасные — против живой силы и укрепленных позиций. Полуавтоматическая система наведения обеспечивает высокую точность, позволяя боеприпасу корректировать траекторию с учетом погодных условий и движения цели, что снижает необходимость вмешательства оператора.
Работа расчетов ведется без перерывов и в сложных погодных условиях. Высокочувствительная оптика и современные алгоритмы обработки данных позволяют выявлять замаскированные объекты и уточнять их координаты для последующего удара. После поражения цели расчет готовит следующий носитель, поддерживая непрерывный темп боевой деятельности.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
