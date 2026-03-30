Расчет БПЛА «ZALA» скорректировал авиаудар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Андрей Черненко
Нарушены логистические маршруты противника.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Расчет разведывательного БпЛА «ZALA» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» скорректировал авиаудар по логистическим маршрутам ВСУ на Днепропетровском направлении СВО.. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы выявили пути подвоза и маршруты пехоты, определили слабые участки дороги, включая мост и объезды, и передали координаты авиационным подразделениям. В режиме реального времени, используя отечественную систему связи, специалисты навели авиацию на цель и передали результаты на пункты управления. В результате нарушены логистические маршруты противника. Кадры объективного контроля подтвердили разрушение дорог.

Начальник расчета с позывным «тридцать пятый» отметил, что отечественная связь обеспечивает бесперебойную работу, позволяя быстро передавать информацию и взаимодействовать с другими подразделениями.

Разведывательные расчеты ежедневно выявляют логистику, районы сосредоточения и технику ВСУ, обеспечивая уничтожение целей в тылу и создавая условия для продвижения штурмовых подразделений на Днепропетровском направлении СВО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
