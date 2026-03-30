Расчет БПЛА «ZALA» скорректировал авиаудар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет разведывательного БпЛА «ZALA» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» скорректировал авиаудар по логистическим маршрутам ВСУ на Днепропетровском направлении СВО.. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы выявили пути подвоза и маршруты пехоты, определили слабые участки дороги, включая мост и объезды, и передали координаты авиационным подразделениям. В режиме реального времени, используя отечественную систему связи, специалисты навели авиацию на цель и передали результаты на пункты управления. В результате нарушены логистические маршруты противника. Кадры объективного контроля подтвердили разрушение дорог.

Начальник расчета с позывным «тридцать пятый» отметил, что отечественная связь обеспечивает бесперебойную работу, позволяя быстро передавать информацию и взаимодействовать с другими подразделениями.

Разведывательные расчеты ежедневно выявляют логистику, районы сосредоточения и технику ВСУ, обеспечивая уничтожение целей в тылу и создавая условия для продвижения штурмовых подразделений на Днепропетровском направлении СВО.

