«Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 20 0

Артиллеристы продолжают срывать логистику противника.

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Расчет гаубицы «Гиацинт-Б» 83-го САП группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления БЛА ВСУ на Краснолиманском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Обнаруженные замаскированные цели были поражены после пристрелочного выстрела и корректировки с БПЛА. Артиллеристы продолжают срывать логистику и нарушать систему управления противника, нанося удары по ключевой инфраструктуре.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Спецоперация
+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.14
-0.99 93.42
-1.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:21
В Улан-Удэ трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа
6:10
Трамп пригласил Лукашенко на заседание «Совета мира»
6:00
«Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака
5:42
«Что там великого?» — Анастасии Волочковой предрекли скорую смерть
5:29
Россиян предупредили о рисках приобретения развесной крупы в магазинах

Сейчас читают

Вместо 100 баллов — в разы меньше: какие ошибки мешают хорошо сдать ЕГЭ
«Звезды должны так жить!» — Распутина о покупке «Роллс-Ройса» вместо «Жигулей»
«Эпоха ушла»: Владимир Полупанов о том, почему фильм «ДМБ» уже неактуален
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео