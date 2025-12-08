Спасатель назвал две наиболее вероятные причины исчезновения семьи Усольцевых

Шансы на спасение семьи Усольцевых, пропавшей в красноярской тайге более двух месяцев назад, стремятся к нулю. Такое мнение высказал заместитель начальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» Геннадий Кабанов, его слова приводит aif.ru.

По словам специалиста, для неподготовленных людей выживание в зимнем лесу без еды, снаряжения и навыков ориентирования практически невозможно. Он отметил, что в условиях морозов ниже минус двадцати градусов надежда на благополучный исход почти исчезла. При этом Кабанов подчеркнул, что говорить о точных обстоятельствах пока нельзя.

Спасатель выделил две наиболее вероятные версии произошедшего: гибель от переохлаждения либо столкновение с дикими животными. Он пояснил, что на живых людей волки в этот период обычно не нападают, так как сыты, а медведи заняты устройством берлог. Однако звери могли наткнуться на тела позднее, что объясняет отсутствие вещей и следов.

По его оценке, личные предметы семьи могут появиться только весной — после схода снега. Наиболее реалистичной версией Кабанов считает то, что семья заблудилась, а переохлаждение, голод и истощение постепенно привели к трагическому исходу. Он отметил, что проводить параллели с историей группы Дятлова нельзя: в Красноярском крае пропали люди без специальной подготовки, тогда как на Урале речь шла об опытных туристах.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью исчезли в горах Красноярского края более двух с половиной месяцев назад. Масштабные поиски, ставшие одними из самых сложных в регионе, пока не дали результата.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.