Угроза миновала? Роспотребнадзор оценил риск завоза хантавируса в Россию

Роспотребнадзор: российский климат неприемлем для переносчика хантавируса Андес

Единственный переносчик хантавируса Андес — карликовый рисовый хомяк не может жить в российском климате. Его природная среда обитанияя — Аргентина и Чили. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что неприемлемость климата для носителя существенно снижает риск появления заболевания на территории России.

Совместно с пограничной службой на границе усилили меры по усилению пропускного контроля для недопущения завоза в РФ хантавируса Андес.

В России же известен вариант инфекции, который вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вспышек заболевания внутри страны с начала года не было, поскольку полностью контролируется ведомством.

При этом во Франции специалисты пока не могут ни подтвердить, ни исключить возможность мутации хантавируса, поскольку у них нет достаточного количества исследовательских данных и полной генетической последовательности вируса.

Власти отмечают, что для анализа структуры возбудителя и исключения его адаптации или появления новых опасных свойств требуется дополнительное время.

Поводом для беспокойства стал первый официально зарегистрированный случай заражения хантавирусом во Франции. Санитарные службы выявляют возможных переносчиков и предотвращают распространение инфекции, 22 человека, контактировавшие с заболевшим, находятся под медицинским наблюдением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.