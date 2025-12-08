Как ИИ отразился на кино? Плохие новости из Голливуда

Бессмертный некогда Голливуд оказался на грани кризиса. Фабрика звезд, которая уже более столетия определяла мировые тренды кинематографа, пытается приспособиться к нынешним реалиям, где не громкие имена и рекламные кампании обеспечивают успех, а строчки цифрового кода, благодаря которым искусственный интеллект может создавать блокбастеры намного быстрей а, главное, дешевле. К чему может прийти привычная нам киноиндустрия — в материале корреспондента «Известий» Николая Мастерова.

Однажды в Голливуде кинопроизводство затрещало по швам, империя скисших, будто недельной давности щей, супергеройских эпопей, сиквелов и ребутов все пристальнее смотрит в сторону стриминговых сервисов, а большой экран остался для ретроградов. Да и саму церемонию «Оскар» сейчас смотрят разве что с целью посудачить о нарядах. На этой ярмарке тщеславия облетевшая позолота стала видимой даже для массового зрителя. И тут уж впору спросить, где деньги, Лебовски?

«Мы находимся в одной из самых успешных компаний Голливуда, где один съемочный день может стоить от 30 тысяч долларов. Но сегодня такую роскошь могут позволить себе далеко не все, поэтому все больше продакшенов уезжает снимать в другие штаты, а иногда даже и в другие страны», — сообщил корреспондент.

Примета смены эпох — ожидаемое поглощение студийного гиганта Warner Bros., чьи убытки стало уже невозможно скрывать, более крупным кинохищником Netflix. На горизонте замаячила монополия на рынке производства зрелищ, а значит, и хлеба для сотрудников индустрии.

«Если ты должен платить команде определенную ставку плюс взносы сверху в профсоюз, в фонд медицинского страхования, то становится сложнее конкурировать со съемкой, скажем, в Румынии, где член съемочной группы получает 200 долларов в день против 700 долларов здесь», — объяснил президент продакшен-компании RadicalMedia Фрэнк Шерма.

Те же «Мстители» оперативно приехали с Голливудских холмов в Атланту, там оказалось значительно дешевле. А ведь еще не утихли секс-скандалы, кризис идей накрывает новой волной, к тому же на смену капризным и не всегда трезвым работникам профсоюза звезд первой величины пришел искусственный интеллект.

«Индустрия развлечений и сферы услуг, даже финансовый сектор, все больше оказывается во власти машинного разума. „Откуда дует ветер?“ — спрашивают встревоженные обитатели особняков и вилл из Кремниевой долины, а она более чем за 500 километров от города. Роботизация всего и вся означает конец привычного благополучия Города ангелов», — подчеркнул корреспондент.

Пока актеры и сценаристы ходили на демонстрации во имя своего светлого будущего, оно взяло и наступило и оказалось практически прямой цитатой из сериала «Черное зеркало».

«ИИ — это неизбежность, с которой нам, хочешь не хочешь, придется работать, и нужно выяснить, как это влияет на людей», — отметил актер Адам Кой.

Актеры схватились за голову: если уже их коллег из массовки успешно заменяет нейросеть, а кинобоссы завладевают правами на их изображения, то недалек тот час, когда весь рынок будет трансформирован, и это начало происходить прямо на наших глазах.

