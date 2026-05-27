Без слез и забытых носков: что нужно взять ребенку с собой в летний лагерь

Проверить детский лагерь можно через Сводный федеральный реестр

Первая поездка в летний лагерь может стать для ребенка ярким приключением, а для родителей — настоящим испытанием. Чтобы смена прошла спокойно, важно заранее проверить сам лагерь, собрать необходимые документы и вещи, а также объяснить ребенку, к кому обращаться при плохом самочувствии, тревоге или конфликте. Во всех нюансах рассказали в материале 5-tv.ru.

Подготовка к такой поездке начинается не с покупки яркого чемодана, а с проверки организации, в которой будет находиться ребенок. Родителям рекомендуют убедиться, что выбранный лагерь включен в Сводный федеральный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. На официальном портале также размещен отдельный перечень организаций, принимающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Как выбрать безопасный летний лагерь

Перед покупкой путевки родителям стоит изучить программу смены, условия проживания, режим дня, организацию питания, правила связи с детьми и порядок посещений. Важно заранее выяснить, есть ли на территории медицинский пункт, кто будет сопровождать ребенка в дороге и как действуют сотрудники лагеря в экстренной ситуации.

Отдельно нужно проверить договор: в нем должны быть указаны сроки смены, стоимость путевки, условия возврата средств, сведения об организаторе и перечень предоставляемых услуг.

В 2026 году Министерство просвещения России подготовило для родителей памятки по безопасному выбору лагерей и покупке путевок. В ведомстве рекомендовали не доверять сомнительным предложениям и прежде всего проверять организацию через официальный реестр детского отдыха.

Какие документы нужны ребенку в лагерь

Точный перечень документов может отличаться в зависимости от лагеря, региона и программы смены. Поэтому окончательный список нужно заранее уточнить у организаторов.

Обычно ребенку могут понадобиться:

путевка или договор на оказание услуг;

копия свидетельства о рождении либо паспорта ребенка;

копия полиса обязательного медицинского страхования (ОМС);

медицинская справка для отъезжающего в лагерь по форме № 079/у;

справка об отсутствии контактов с инфекционными больными;

сведения о прививках и медицинских ограничениях, если их требует организация;

согласия родителей, предусмотренные правилами конкретного лагеря.

Медицинскую справку по форме № 079/у оформляют в поликлинике, а справку об эпидемиологическом окружении обычно получают незадолго до отъезда. В официальных перечнях для летней оздоровительной кампании 2026 года среди основных документов указаны паспорт или свидетельство о рождении и медицинская справка по форме № 079/у.

Что взять ребенку в летний лагерь из одежды

Количество вещей зависит от продолжительности смены, возможности стирки и погодных условий. Роспотребнадзор рекомендует рассчитывать одежду на всю смену, которая в загородных лагерях нередко длится 21 день. Также родителям советуют составить список всех вещей в двух экземплярах: один положить в чемодан, второй оставить дома.

В летний лагерь ребенку пригодятся:

футболки и майки;

шорты, юбки или легкие брюки;

спортивная форма;

толстовка или теплая кофта;

джинсы или плотные брюки для прохладной погоды;

ветровка или дождевик;

нижнее белье и носки;

пижама;

купальник или плавки;

головной убор;

нарядная одежда для концертов, дискотек или мероприятий.

Вещи лучше выбирать простые, удобные и знакомые ребенку. Новую обувь, которую он еще не успел разносить, в лагерь брать нежелательно: мозоли и натертости могут испортить первые дни отдыха.

Какая обувь понадобится в лагере

Ребенку потребуется не одна пара обуви. Для активной смены лучше подготовить:

кроссовки для спорта и прогулок;

сандалии или легкую обувь на жаркую погоду;

резиновые шлепанцы для душа или бассейна;

закрытую сменную обувь для корпуса;

при необходимости — резиновые сапоги.

Всю одежду, обувь и чемодан лучше подписать или пометить так, чтобы ребенок мог легко узнать свои вещи среди багажа других детей. Особенно это важно для младших школьников, которые впервые едут без родителей.

Какие средства гигиены положить в чемодан

У ребенка должны быть индивидуальные предметы личной гигиены. Пользоваться чужими полотенцами, расческами или зубными щетками нельзя.

В базовый набор входят:

зубная щетка и паста;

шампунь и гель для душа;

мыло в мыльнице;

расческа;

полотенца для лица, душа и пляжа;

влажные и бумажные салфетки;

туалетная бумага;

солнцезащитное средство;

средство после укусов насекомых;

гигиеническая помада;

для девочек-подростков — необходимые средства личной гигиены.

Перед поездкой важно объяснить ребенку простые правила: мыть руки перед едой и после туалета, регулярно принимать душ, не пользоваться чужими личными вещами и не скрывать недомогание от вожатого или медицинского работника. Такие рекомендации перед летними сменами публикует Роспотребнадзор.

Можно ли дать ребенку лекарства

Передавать ребенку аптечку «на всякий случай» не стоит. В лагере должен работать медицинский пункт, а самостоятельный прием лекарств несовершеннолетними может быть опасен.

Если ребенку необходимо постоянно принимать препарат, родители должны заранее сообщить об этом руководителю лагеря и медицинскому работнику. Лекарство нужно передать именно медику вместе с назначением врача и схемой приема.

Роспотребнадзор также указывает, что отдыхающим в лагере не разрешается хранить у себя и самостоятельно принимать лекарственные средства.

Родителям стоит отдельно объяснить ребенку: если у него болит живот, поднялась температура, появилась сыпь, слабость, травма или сильная головная боль, нужно сразу обратиться к вожатому или врачу, а не ждать звонка домой.

Стоит ли давать телефон и деньги

Телефон помогает родителям оставаться на связи, однако дорогой смартфон в лагере может стать причиной тревоги, споров или краж. Лучше заранее уточнить правила конкретной организации: некоторые лагеря ограничивают использование гаджетов во время мероприятий или хранят устройства у вожатых в определенные часы.

Для первой поездки ребенку можно дать простой телефон или недорогой смартфон, зарядное устройство и записанный на бумаге список важных номеров: родителей, близких родственников и руководителя смены.

Небольшая сумма карманных денег может понадобиться на сувениры или дополнительные покупки, если это предусмотрено программой. Однако крупные суммы, украшения, дорогую технику и ценные вещи лучше оставить дома.

Какие продукты можно передать ребенку

Еда в лагере организована по установленному меню, поэтому собирать ребенку большой пакет продуктов не нужно. Особенно опасны летом скоропортящиеся блюда: колбаса, домашняя выпечка с кремом, молочные продукты, мясные изделия, салаты и продукты, требующие холодильника.

При передаче гостинцев Роспотребнадзор допускает фрукты, предварительно вымытые дома, бутилированную негазированную воду, соки и нектары в заводской упаковке, а также хлебобулочные изделия в потребительской упаковке с действующим сроком годности.

До передачи еды ребенку нужно узнать правила лагеря: в некоторых организациях продукты проверяют сотрудники, а хранить часть угощений в комнатах запрещено.

Как подготовить ребенка к первой поездке в лагерь

Даже общительный и самостоятельный ребенок может волноваться перед первой сменой. Новый коллектив, режим, незнакомые взрослые и сон вне дома иногда вызывают тревогу уже в первые дни.

До отъезда стоит спокойно рассказать ребенку, как будет устроена жизнь в лагере: он будет жить с другими детьми, участвовать в мероприятиях, ходить в столовую по расписанию и выполнять правила отряда.

Не нужно обещать, что все обязательно будет идеально. Гораздо полезнее объяснить, что скучать по дому, стесняться или переживать в первые дни нормально. Ребенок должен знать: он может обратиться к вожатому, психологу, врачу или позвонить родителям, если ему плохо или страшно.

Перед первой поездкой полезно научить ребенка:

самостоятельно складывать вещи;

застилать кровать;

следить за чистой и грязной одеждой;

пользоваться душем и сушить полотенце;

не уходить с территории без взрослых;

обращаться за помощью, если его обижают или он стал свидетелем конфликта.

Роспотребнадзор отдельно рекомендует заранее обсудить с ребенком правила совместного проживания и личной гигиены, поскольку в лагере ему предстоит постоянно находиться в коллективе.

Как общаться с ребенком во время смены

В первые дни дети часто жалуются, что скучают, не нашли друзей или хотят домой. Родителям важно выслушать ребенка, но не обещать немедленно забрать его только из-за первых переживаний.

Лучше уточнить, что именно произошло: ребенок просто соскучился, поссорился с соседом по комнате, не привык к режиму или действительно столкнулся с унижением, угрозами, плохим самочувствием либо нарушением безопасности.

Если проблема серьезная, нужно сразу связаться с руководством лагеря. Но если речь идет об адаптации, ребенку поможет спокойная поддержка: напоминание, что он справляется, что новые знакомства требуют времени и что родители остаются на связи.

Не стоит звонить слишком часто и подробно расспрашивать, не хочет ли ребенок домой. Постоянная тревога взрослых может мешать ему привыкнуть к новой обстановке.

Кто может забрать ребенка из лагеря

Порядок передачи детей родителям и другим взрослым необходимо заранее уточнить у администрации лагеря. Роспотребнадзор напоминает: по окончании смены ребенка могут забрать родители, законные представители или доверенные лица при наличии оформленной доверенности. Самостоятельный выезд ребенка из лагеря не допускается.

Если ребенка нужно забрать раньше срока, родителям следует заранее сообщить об этом руководству смены и оформить документы в соответствии с правилами организации.

Чек-лист перед отъездом в лагерь

До поездки родителям стоит проверить:

включен ли лагерь в официальный реестр;

подписан ли договор и понятны ли правила возврата путевки;

собраны ли медицинские документы;

известно ли руководству лагеря об аллергии, хронических заболеваниях или особенностях питания ребенка;

переданы ли необходимые препараты медицинскому работнику, если ребенок проходит лечение;

подписаны ли вещи и багаж;

записаны ли важные телефоны на бумаге;

понимает ли ребенок, к кому обращаться за помощью.

Первая поездка в лагерь не должна превращаться ни в экзамен на самостоятельность, ни в источник тревоги для всей семьи. Если выбрать проверенную организацию, заранее собрать документы и спокойно обсудить с ребенком основные правила, летняя смена может стать для него временем новых друзей, впечатлений и уверенности в себе.

