Финансовая энергия: какие ритуалы помогут привлечь деньги в новом году

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Будьте бдительны — некоторые действия могут не притянуть, а, напротив, отпугнуть от вас поток средств.

Новогодние ритуалы для привлечения денег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Купюра, зеленая свеча и ванная с монетами в Новый год помогут прилечь финансовое благополучие. Об этом изданию Life.ru рассказала шаманка, ясновидящая и финалистка шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Самый простой ритуал для привлечения денег в новогоднюю ночь требует лишь наличие новой или просто аккуратной банкноты, отметила шаманка. Ее необходимо спрятать под скатерть, а утром перенести в кошелек. Оттуда купюру нельзя вынимать весь следующий год. Если кошелек будет новый, то еще лучше. Это обновит вашу финансовую энергию.

Для второго обряда понадобится зеленая свеча. Ее необходимо зажечь 31 декабря и сформулировать финансовые цели. Желательно даже представить их себе так, как будто бы они уже реализовались. Цвет указан не случайно. Зеленый — это символ денежных потоков и профессионального роста. Однако прежде чем приступать к этому ритуалу, необходимо провести в квартире тщательную уборку. Это поможет не только фактически очистить пространство от грязи, но и убрать темную энергию. Важно также избавится от всего, что напоминает о финансовых проблемах, уточнила Ахметжанова.

Ритуал с монетками в ванной поможет не только прилечь деньги, но и расслабится психологически, подчеркнула ясновидящая. Для этого в теплую воду нужно добавить несколько монет и несколько лавровых листов, а также каплю масла бергамота. Прием такой ванной станет не только приятной процедурой, но и настоит человека на денежное изобилие.

Еще один простой способ привлечь финансы в новом году не требует много времени и усилий, заверила эксперт. Вечером 31 декабря нужно поставить на подоконник стакан с чистой водой, а на утро, то есть 1 января уже следующего года, умыться этой водой или сделать пару глотков. За ночь жидкость зарежется коллективной радостью миллионов людей, одновременно отмечающих праздник.

«Есть и несколько табу на новогоднюю ночь: не отдавайте деньги, не вступайте в конфликты и не встречайте год с пустым кошельком, чтобы не разбрасывать финансовую энергию», — отметила Ахметжанова.

