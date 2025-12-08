Долина заявила в суде, что Лурье не проявила должной осмотрительности

Лариса Долина заявила об отсутствии должной осмотрительности у Лурье

Певица Лариса Долина в своем исковом заявлении против покупательницы ее квартиры Полины Лурье утверждает, что последняя не проявила разумной осмотрительности при оформлении сделки. Об этом говорится в решении суда, с текстом которого ознакомился ТАСС.

В документе отмечается, что, по мнению истца, Лурье, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель и занимающаяся арендой и управлением недвижимостью, должна была более внимательно отнестись к обстоятельствам продажи. Долина указала, что покупательница, заключая договор, якобы проигнорировала признаки, которые свидетельствовали об искаженной воле продавца.

История конфликта началась после того, как летом 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. Неизвестные систематически звонили ей с территории Украины с апреля по июнь и убеждали переводить деньги на так называемые безопасные счета. В итоге певица лишилась своих накоплений и продала квартиру, находясь под влиянием злоумышленников. Когда она поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию.

Хамовнический суд Москвы признал сделку недействительной по иску артистки. Позже Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих инстанций. Теперь последней возможностью обжаловать их остается обращение в Верховный суд РФ, куда Полина Лурье уже подала жалобу.

