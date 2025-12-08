Россияне не пострадали? Что известно о конфликте между Таиландом и Камбоджей

Россияне не пострадали во время обмена ударами Таиланда и Камбоджи на границе

Россиян среди пострадавших из-за обмена ударами Таиланда и Камбоджи на границе нет. Об этом сообщило посольство РФ в Таиланде в Telegram-канале.

«В настоящее время обращений в Посольство от российских граждан не поступало. Информации о пострадавших из числа российских граждан. Подчеркивается, что эти территории не так популярны у наших туристов. Но тех, кто сейчас отдыхает в Таиланде, просили воздержаться от посещения приграничных провинций этой страны.н также нет», — говорится в сообщении ведомства.

Обострение конфликта Таиланда и Камбоджи

Очередной обострение конфликта произошло 7 декабря. По информации СМИ Таиланда, ВС Камбоджи первыми открыли огонь и обстреляли военную базу Анупонг на территории соседнего государства. Журналисты Камбоджи опровергают данные заявления и утверждают, что стрельбу начали тайские военные.

В результате обострения погиб один военнослужащий из Таиланда и восемь получили ранения. Власти страны объявили об эвакуации жителей приграничных территорий в убежища. Более 600 школ в зоне эскалации конфликта были закрыты из-за обострения обстановки.

Известно, что Камбоджа уже задействовала в новом этапе конфликта танки и реактивные системы залпового огня. Ими были обстреляли аэропорт и больницу.

На фоне нарушения перемирия Совет национальной безопасности Таиланда принял резолюцию, позволяющую проведение новых военных операций.

Камбоджа, в свою очередь, сообщила о том, что Таиланд нанес удары по их территории истребителями F-16, а также использовали газ. Атакован был населенный пункт Сраэм в округе Чоамксан провинции Прэахвихеар.

В результате обострения конфликта в этой стране погибло четыре мирных жителя и более десяти ранены.

