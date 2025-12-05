Россиянка с семилетней дочкой пропали на Пхукете после встречи с гидом

Россиянка Светлана из Екатеринбурга и ее семилетняя дочь перестали выходить на связь после экскурсии на Пхукете — об исчезновении сообщила сестра пропавшей, передает URA.ru.

По словам родственницы, женщина и ребенок улетели в Таиланд 26 ноября, чтобы отметить день рождения девочки, и остановились в отеле Karon Village Hotel. Связь с ними оборвалась 1 декабря — после оплаченной экскурсии по островам. С тех пор телефоны молчат, сообщения не читаются, а социальные сети остаются неактивными, хотя ранее мать и дочь выходили на связь ежедневно.

Сестра утверждает, что ни турфирма, ни гид, ни сотрудники отеля не смогли предоставить никакой информации о том, куда могли направиться туристки. Знакомые семьи, живущие на Пхукете, уже подключились к поискам. На 6 декабря запланирован визит в отель их приятельницы: она проверит, заходили ли Светлана и девочка в номер после экскурсии и остались ли их вещи.

Тем временем родственники продолжают обзванивать все возможные контакты в Таиланде, надеясь получить хоть какую-то зацепку.

Ранее сообщалось о другом тревожном случае: 32-летняя москвичка Дарья Лучкина исчезла вместе с 10-летним сыном после того, как сообщила, что идет на корпоратив, — вместо этого они вылетели в Стамбул. Эксперты выдвигали версии о похищении с целью торговли людьми, однако позже женщину с ребенком нашли на границе с Сирией.

