Перебили холода: как изменились цены на нефть и газ за неделю

|
Александра Якимчук
Мнения экспертов относительно долгосрочных прогнозов на стоимость этих природных ресурсов расходятся.

Изменения цен на нефть и газ

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

EADaily: за неделю цены на нефть возросли, а на газ опустились

С 28 ноября по 5 декабря цены на нефть возросли, а на газ упали. Об этом сообщило издание EADaily.

Стоимость нефти возросла с 62,8 доллара за баррель до 63,9 доллара за баррель. В этом, как отмечают эксперты, виноваты сразу несколько факторов. Например, атаки ВСУ на российские нефтяные танкеры в Черном море и Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) под Новороссийском. Через него проходит 80% всего нефтяного экспорта в Казахстан.

Кроме того, свою роль сыграла и остановка роста добычи этого полезного ископаемого странами ОПЕК+.

А вот сжиженный природный газ (СПГ) подешевел с 351 долларов до 332 долларов за тысячу кубометров. Причем такая тенденция наблюдается третью неделю подряд.

На это повлияли стабильные поставки газа в Европу из США и ряда других стран. И это несмотря на то, что запасы этого ресурса в хранилищах Старого Света сократились до 74%. К тому же безветренная погода провоцирует большое потребление газа.

Прогнозируется, что в ближайшие годы цена на СПГ будет стабильно снижаться и к 2029 году достигнет 150 долларов за тысячу кубометров. На фоне этого Европа и планирует полностью отказаться российского газа к концу 2027 года.

Однако другие эксперты предполагают, что снижение цен на СПГ спровоцирует возрастание спроса, и к 2033 году газ подорожает и будет стоить 400 долларов за тысячу кубометров.

