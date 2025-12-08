Перебили холода: как изменились цены на нефть и газ за неделю

Мнения экспертов относительно долгосрочных прогнозов на стоимость этих природных ресурсов расходятся.
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
EADaily: за неделю цены на нефть возросли, а на газ опустились
С 28 ноября по 5 декабря цены на нефть возросли, а на газ упали. Об этом сообщило издание EADaily.
Стоимость нефти возросла с 62,8 доллара за баррель до 63,9 доллара за баррель. В этом, как отмечают эксперты, виноваты сразу несколько факторов. Например, атаки ВСУ на российские нефтяные танкеры в Черном море и Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) под Новороссийском. Через него проходит 80% всего нефтяного экспорта в Казахстан.
Кроме того, свою роль сыграла и остановка роста добычи этого полезного ископаемого странами ОПЕК+.
А вот сжиженный природный газ (СПГ) подешевел с 351 долларов до 332 долларов за тысячу кубометров. Причем такая тенденция наблюдается третью неделю подряд.
На это повлияли стабильные поставки газа в Европу из США и ряда других стран. И это несмотря на то, что запасы этого ресурса в хранилищах Старого Света сократились до 74%. К тому же безветренная погода провоцирует большое потребление газа.
Прогнозируется, что в ближайшие годы цена на СПГ будет стабильно снижаться и к 2029 году достигнет 150 долларов за тысячу кубометров. На фоне этого Европа и планирует полностью отказаться российского газа к концу 2027 года.
Однако другие эксперты предполагают, что снижение цен на СПГ спровоцирует возрастание спроса, и к 2033 году газ подорожает и будет стоить 400 долларов за тысячу кубометров.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что покупка российской нефти Индией выгодна для обеих стран.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
93%
Нашли ошибку?