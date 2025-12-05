«Это очень выгодно»: Песков о покупке российской нефти Индией

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 8 0

Республика является крупным покупателем черного золота РФ.

Покупка российской нефти Индией выгодна для обеих стран

Фото: © РИА Новости/ Виталий Тимкив

Песков: покупка российской нефти Индией выгодна для обеих стран

Покупка российской нефти Индией выгодна для обоих государств. Об этом в разговоре с RT сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Индия является крупным покупателем российской нефти и зарабатывает на приобретении энергетического сырья у России «достаточно хорошие деньги».

«Это очень выгодно для Индии. И, конечно, это выгодно для нас. Так что это взаимовыгодный вопрос», — подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

Кроме того, Песков отметил, что вопрос американских пошлин за покупку Индией нефти из РФ является прежде всего проблемой двусторонних отношений между США и Индией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что цены на нефть растут из-за атак Украины на российские нефтебазы. Так, 14 ноября дроны ВСУ нанесли удар по терминалам в Новороссийске. Через этот узел проходит около 2% всей мировой нефти. В результате пострадала одна нефтебаза перевалочного комплекса «Шесхарис».

