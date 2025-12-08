Защита вдовы расчлененного рэпера Энди Картрайта обжаловала приговор

Адвокат Марины Кохал, которой назначили 12,5 лет тюремного заключения за убийство мужа рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко), подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом адвокат Ирина Скурту рассказала 5-tv.ru.

«Мной подана предварительная апелляционная жалоба на несогласие с приговором суда… Марину Сергеевну я посещала. Она, конечно, шокирована приговором, но собралась, и будем бороться дальше», — заявила Скурту.

По словам адвоката, позиция защиты не изменилась, и они не считают Кохал виновной в смерти супруга.

Расчлененное тело Юшко обнаружили в квартире Санкт-Петербурга в конце июля 2020 года. Тогда супруга музыканта рассказала, что он умер после передозировки наркотиков. Она же якобы для сокрытия «бесславного» ухода знаменитости из жизни расчленила его труп на 15 частей. Останки рэпера обнаружили в его квартире. Они были расфасованы вдовой по пакетам.

По данным следствия, Кохал ввела мужу опасный препарат, который создал угрозу для жизни, а после умышленно не оказала помощь в июле 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вдову расчлененного рэпера Картрайта приговорили к 12,5 годам колонии.

