Защита вдовы расчлененного рэпера Энди Картрайта обжаловала приговор

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 21 0

Марина Кохал получила 12,5 лет за убийство супруга.

Фото, видео: Telegram/Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/SPbGS; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Марины Кохал, которой назначили 12,5 лет тюремного заключения за убийство мужа рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко), подала апелляционную жалобу на приговор. Об этом адвокат Ирина Скурту рассказала 5-tv.ru.

«Мной подана предварительная апелляционная жалоба на несогласие с приговором суда… Марину Сергеевну я посещала. Она, конечно, шокирована приговором, но собралась, и будем бороться дальше», — заявила Скурту.

По словам адвоката, позиция защиты не изменилась, и они не считают Кохал виновной в смерти супруга.

Расчлененное тело Юшко обнаружили в квартире Санкт-Петербурга в конце июля 2020 года. Тогда супруга музыканта рассказала, что он умер после передозировки наркотиков. Она же якобы для сокрытия «бесславного» ухода знаменитости из жизни расчленила его труп на 15 частей. Останки рэпера обнаружили в его квартире. Они были расфасованы вдовой по пакетам.

По данным следствия, Кохал ввела мужу опасный препарат, который создал угрозу для жизни, а после умышленно не оказала помощь в июле 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вдову расчлененного рэпера Картрайта приговорили к 12,5 годам колонии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:42
«Несчастный случай»: мужчина оставил свою девушку умирать на вершине горы
17:35
«Историческая задача»: Путин о приумножении российского народа
17:27
Холод и темнота: что делает зима с нервной системой человека
17:18
Путин заявил, что изменения в сфере ЖКХ пока не очень ощутимы для россиян
17:11
Путин заявил об успешном старте 19 новых нацпроектов в РФ
16:57
Путин не исключил снижение инфляции до 6% по итогам 2025 года

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Американский СПГ перебил холода в Европе
Россияне не пострадали? Что известно о конфликте между Таиландом и Камбоджей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают