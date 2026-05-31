Мужчина, пытавшийся надругаться над пятилетней девочкой в Тюмени, признал вину

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 59 0

Преступника задержали сразу после инцидента.

Мужчина пытался изнасиловать девочку в Тюмени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Тюмени арестовали мужчину, который пытался надругаться над пятилетней девочкой

В Тюмени взят под стражу 44-летний мужчина, совершивший преступление против половой неприкосновенности пятилетней девочки. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы области.

Инцидент произошел 28 мая. Подозреваемый, находясь во дворе жилого дома по улице Судостроителей, схватил пятилетнюю девочку, которая играла с друзьями, и затащил ее в подъезд.

«Ему предъявлено обвинение по п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — уточнили в пресс-службе.

В ходе суда, на котором избирали меру пресечения, обвиняемый признал вину и раскаялся в преступлении. Объяснить свои действия он не смог. Несмотря на это, мужчина попросил судью смягчить наказание — установить ему домашний арест.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по 28 июля 2026 года», — добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама девочки, которая подверглась нападению в подъезде жилого дома в Тюмени, отвела дочь к психологу. В момент инцидента женщина была на работе. О случившемся она узнала от мужа. Именно он присматривал за ребенком в тот день. Из рук педофила девочку спасла случайная прохожая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Деньги польются рекой: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июнь 202...

Последние новости

12:53
Захарова ответила на обвинения бывшего астронавта США в адрес российских космонавтов
12:52
Удар дрона ВСУ повредил фасад ЗАЭС в 10 метрах от реакторного отсека
12:32
ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ
12:12
Дмитриев высказался о беспорядках во Франции после победы ПСЖ в Лиге чемпионов
11:54
Мужчина, пытавшийся надругаться над пятилетней девочкой в Тюмени, признал вину
11:32
«Бангкок Хилтон» по-русски: за что танцовщицу из Иваново задержали в Дубае

Сейчас читают

Путь Матвея Сафонова: от воспитанника «Краснодара» до победителя Лиги чемпионов
«Врачи без границ» назвали ситуацию с Эболой в Африке крайне тревожной
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео