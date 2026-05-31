«Бангкок Хилтон» по-русски: за что танцовщицу из Иваново задержали в Дубае

Россиянке грозит смертная казнь в Дубае из-за чемодана с наркотиками

В ноябре 1989 года на экраны вышел австралийский мини-сериал «Бангкок Хилтон», та самая роль, с которой, по сути, началась карьера актрисы Николь Кидман. Сюжет умещается в одну строку: девушка встретила обаятельного попутчика, тот попросил пронести чемодан, в чемодане оказались наркотики — ей грозила смертная казнь.

С тех пор прошло тридцать семь лет. Кидман стала мировой звездой и взяла «Оскар». Сменилась мода. Сменились маршруты. А схема осталась. Несмотря на интернет, на тысячи предупреждений и подобных историй, на здравый смысл.

И в эту схему, судя по всему, попала россиянка. Танцовщица из Иваново. Обаятельный новый знакомый. Поездка «на пару дней» в Дубай. И чемодан, набитый наркотиками. Девушка уверяет, что про груз не знала. И в это, знаете, охотно верится — на самоубийцу она не похожа. А за такую партию в Эмиратах грозит вплоть до смертной казни.

Полиция Дубая при «нулевой терпимости» задерживает по наркотическим статьям по две — две с половиной тысячи человек в год. Больше всего британцев. Спутник нашей героини — как раз подданный его величества. Боксер, певец, актер и блогер в одном лице. И его ведь сперва отпустили: багаж-то оформлен не на него. Отпустили. А потом, после показаний девушки, нашли — и в СИЗО. В сериале с Николь Кидман был хэппи-энд — головокружительный побег через тоннель. У россиянки в Дубае тоннеля точно нет. А какие шансы есть — выяснял корреспондент «Известий» Игорь Капориков. Он встретился с родными и близкими задержанной.

Аэропорт, чемодан, семнадцать килограммов марихуаны. Стандартный набор для начала очень невеселой истории. Настолько стандартный, что сразу приходит на ум классика 1990-х — сериал «Бангкок Хилтон».

Только теперь вместо Николь Кидман — самая обычная танцовщица из Иваново, а вместо таинственного красавчика — британский рэпер-боксер. Ну и декорации сменились: вместо Азии — Арабские Эмираты, где за наркотики наказывают максимально сурово: девушке может грозить пожизненное или даже смертная казнь.

Наша съемочная группа приехала в город Шуя — это всего в тридцати трех километрах от Иваново. Обычный двор, типовая пятиэтажка, ничем не примечательный подъезд. Здесь выросла Карина Зорина — главная героиня этой громкой истории.

Карине Зориной 29 лет. До переезда в Азию девушка занималась традиционным бизнесом в Иваново: сама придумывала модели одежды, сама шила и продавала. Мама девушки, кстати, тоже швея. Именно она открыла нам дверь.

О том, что Карина оказалась за решеткой, семья узнала неожиданно. На телефон пришло сообщение с незнакомого номера на английском языке. Сначала родные решили, что это мошенники.

«12 числа Карина сама позвонила нам. Просила прощения. Твердила постоянно, что ни в чем не виновата, что ее подставили. Подтвердила, что ее задержали», — вспоминала сестра Карины Зориной Валерия Сафонова.

Кроме шитья, Карина серьезно увлекалась танцами, занималась в студии у Валентины Белиной. Направление — фрейм-ап, одно из ветвей стрип-пластики.

«Она очень старалась. Открытая, хорошая девушка. Молодой человек работал либо удаленно, либо как-то был связан с той страной. Поэтому им пришлось переехать и пожить там. Потом они расстались, и Карина осталась там», — рассказала преподаватель танцев Карины Зориной Валентина Белина.

Карина шила костюмы для творческих групп, преподавала хореографию и подрабатывала в популярном среди туристов ночном клубе «Мулен Руж». Ну и параллельно искала любовь большую и чистую.

Ну прям типичная героиня голливудских мелодрам. Танцы, видимо, были для привлечения второй половины. Эффектные, яркие и максимально раскованные.

Возможно, Карина сотрудничала со структурой, которая занимается поиском девушек из России, Украины и Беларуси для работы на мероприятиях и вечеринках за рубежом.

Неформально — рынок, где красивые девушки давно стали частью международной индустрии сопровождения, тусовок и очень мутных знакомств. Именно в это время и появляется Big Tobz.

Настоящее имя Big Tobz — Олуватобилоба Айеола. Британский рэпер нигерийского происхождения. Исполнитель дрилла и грайма, если коротко — музыки для суровых парней.

В его клипах девушки, пушки и люксовые тачки. Иногда он появляется на ринге как боец, а иногда в трэш-хоррорах, где уровень актерской игры примерно такой же пугающий, как и сюжет.

Голову, похоже, потеряла и Карина. На эксклюзивных кадрах девушка звонит матери прямо из дубайской тюрьмы и рассказывает, как вообще познакомилась с артистом. Оказывается, помимо танцев, она еще подрабатывала риелтором — показывала квартиры.

А дальше — классика роскошной сказки. Рэпер предлагает русской девушке провести пару дней в Дубае.

«Она согласилась, взяла с собой только пару вещей», — добавила сестра Карины Зориной Валерия Сафонова.

Перед вылетом в азиатском аэропорту Big Tobz встречается с неизвестным мужчиной. После разговора меняет два своих чемодана на маленький черный кейс. Карине объясняет: там оборудование для дайвинга.

«По прилету в Дубай их на терминале задерживают», — рассказала сестра Карины Зориной Валерия Сафонова.

И в этот момент вся романтика заканчивается. Внутри — 17 килограммов марихуаны. Big Tobz тут же включает режим «я вообще не при делах». Арестовывают в итоге обоих. Но главная подозреваемая — все равно русская девушка. Чемодан-то оформлен на нее.

«И один из самых распространенных способов втянуть человека в это преступление помимо его воли и знаний — это как раз через псевдоромантические отношения», — отметил юрист Александр Бойков.

Схема работает десятилетиями. И да, про нее еще в «Бангкок Хилтон» рассказывали. Ведь самый удобный курьер — не уголовник, а красивая и наивная девушка.

Несмотря на предупреждения на каждом шагу, на табло и в голосовых объявлениях аэропорта, люди все равно соглашаются везти чужой багаж от незнакомцев. Кто-то на этом построил многомиллионный бизнес. В интернете полно объявлений: доставка в любую точку мира, конечно, не бесплатно. Таких перевозчиков еще называют авиакурьерами, а вот у контрабандистов для них другое имя — «слепые мулы».

Порой они даже не знают, что везут. Порой не подозревают, что везут что-то. Так произошло с Ангелиной Жаровой из Воронежа. Во время поездки в Бразилию знакомый попросил девушку взять на борт «ценные вещи».

«Выкладывают из чемодана все мои вещи. Берут нож, делают надрез, и оттуда высыпается белый порошок. Меня задержали с тремя с половиной килограммами героина», — поделилась пострадавшая Ангелина Жарова.

Сначала задержание. Затем арест на время расследования. В бразильской тюрьме Ангелина провела пять месяцев, пока суд не признал ее невиновной.

«Первые два месяца были самыми тяжелыми, я плакала каждую секунду. Я благодарна людям, потому что и в этих местах есть люди настоящие. Мне в тюрьме помогали абсолютно все», — рассказала пострадавшая Ангелина Жарова.

Карине Зориной пока что помогает российское консульство и юристы. Требуют провести дактилоскопию, полиграф и проверить записи с камер аэропорта, а сама девушка просит у знакомых деньги на защиту. Вот одно из ее последних сообщений подруге.

В культовом «Бангкок Хилтон» героиня Николь Кидман смогла спастись бегством. Но у Карины сценарий пока выглядит намного мрачнее. Деньги на адвоката заканчиваются. А впереди возможен самый страшный исход.

