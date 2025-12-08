В Ангарске ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

Режим ЧС введен в Ангарске, это Иркутская область. Там без отопления остались тысячи человек. На местной ТЭЦ произошла авария.

В роддомах и больницах пациенты вынуждены спать в куртках — температура в палатах стремится к нулю. Холодно в детсадах и школах. Большую часть учеников отправили домой. Ближайшей ночью ситуация может стать еще хуже — в регионе ожидаются морозы под 40 градусов.

Как объясняют коммунальщики, ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме, однако восстановить подачу тепла они смогут в лучшем случае к 11 декабря. СК уже начал проверку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.