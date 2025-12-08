Число каналов в мессенджере MAX превысило 87 тысяч

Число каналов в национальном мессенджере МАХ превысило 87 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

«Количество каналов в национальном мессенджере достигло отметки 87,7 тысяч — это в шесть раз больше, чем месяцем ранее», — поделились в пресс-службе.

Также уточняется, что суммарное количество подписчиков каналов в МАХ превышает 28 миллионов человек. По информации пресс-службы, в середине ноября общее количество пользователей достигло 55 миллионов.

За последнее время в мессенджере зарегистрировался ряд крупных медиапроектов, включая новостной канал «Раньше всех. Ну почти» с аудиторией более 1,9 миллиона человек. Кроме того, на прошлой неделе в МАХ появился первый канал-миллионик «Кремль. Новости».

МАХ запустил каналы в тестовом режиме 14 июля. Тестирование проходит в два этапа. Первый, закрытый, длился на протяжении двух месяцев, в нем приняли участие более 600 авторов.

Второй этап тестирования — открытый, он начался 17 сентября. Присоединиться к нему могут блогеры категории «А+» — с аудиторией от десяти тысяч в одной из соцсетей и регистрацией в реестре Роскомнадзора. Также к тестированию могут присоединиться организации, которые подключились к «Платформе для партнеров».

