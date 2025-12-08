Число каналов в мессенджере MAX превысило 87 тысяч

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

При этом суммарное количество подписчиков перевалило за 28 миллионов человек.

Сколько каналов в мессенджере МАХ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число каналов в национальном мессенджере МАХ превысило 87 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

«Количество каналов в национальном мессенджере достигло отметки 87,7 тысяч — это в шесть раз больше, чем месяцем ранее», — поделились в пресс-службе.

Также уточняется, что суммарное количество подписчиков каналов в МАХ превышает 28 миллионов человек. По информации пресс-службы, в середине ноября общее количество пользователей достигло 55 миллионов.

За последнее время в мессенджере зарегистрировался ряд крупных медиапроектов, включая новостной канал «Раньше всех. Ну почти» с аудиторией более 1,9 миллиона человек. Кроме того, на прошлой неделе в МАХ появился первый канал-миллионик «Кремль. Новости».

МАХ запустил каналы в тестовом режиме 14 июля. Тестирование проходит в два этапа. Первый, закрытый, длился на протяжении двух месяцев, в нем приняли участие более 600 авторов.

Второй этап тестирования — открытый, он начался 17 сентября. Присоединиться к нему могут блогеры категории «А+» — с аудиторией от десяти тысяч в одной из соцсетей и регистрацией в реестре Роскомнадзора. Также к тестированию могут присоединиться организации, которые подключились к «Платформе для партнеров».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в национальном мессенджере MAX появятся новые услуги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.09
-0.88 88.70
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:13
«Учимся отвечать за слова»: Виктория Боня прокомментировала иск к Авроре Кибе
19:05
«Абсолютно новый формат»: SHAMAN о прошедшем в Кремле концерте
18:54
Перелом таза и внутреннее кровотечение: гуси напали на 72-летнюю женщину
18:40
Наблюдает за развалом: в США обвинили Зеленского в саботировании мира на Украине
18:29
В Подмосковье спилили главную новогоднюю ель страны
18:20
«Навсегда буду связан с ней»: учительница родила от 15-летнего ученика

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Американский СПГ перебил холода в Европе
Россияне не пострадали? Что известно о конфликте между Таиландом и Камбоджей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Долина заявила в суде, что Лурье не проявила должной осмотрительности

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео