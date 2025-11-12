Проще и удобнее: в национальном мессенджере MAX появятся новые услуги

На иностранных платформах такими новшествами воспользоваться нельзя.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

В национальном мессенджере MAX появятся новые услуги

В национальном мессенджере MAX в ближайшее время появятся новые услуги, которые сделают жизнь россияне проще и удобнее. Причем на иностранных платформах такими новшествами воспользоваться нельзя. Причины сегодня раскрыл Сергей Кириенко.

«Конкуренция должна быть, и соблюдайте российское законодательство. Для того, чтобы быть открытыми к партнерам, мы должны быть действительно независимыми всей полнотой цифрового суверенитета», — сказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.

Кстати, Кириенко признался, что является активным пользователем MAX. Удобство мессенджера уже оценили и в других странах. С его помощью своим родным и знакомым могут звонить жители девяти государств СНГ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

