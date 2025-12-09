В морозилке заведения для взрослых нашли расчлененное тело младенца

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 54 0

По оценкам следствия, ребенку было меньше года.

В морозилке японского заведения для взрослых нашли младенца

Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В токийском районе Сумида сотрудники полиции начали расследование после того, как в морозильной камере одного из развлекательных заведений для взрослых нашли части тела младенца. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Сигнал поступил вечером 6 декабря. Сотрудник заведения позвонил в полицию и заявил, что при очистке холодильного оборудования заметил предмет, похожий на голову ребенка. Прибывшие на место полицейские первоначально квалифицировали происшествие как оставление ребенка в опасности без должного ухода и причинение телесных повреждений.

Во время обыска в заведении в морозильной камере был обнаружен пластиковый пакет с обезглавленным телом. Рядом находились контейнеры, где лежали отдельные части тела — руки и ноги. По оценкам следствия, младенцу было меньше года.

Полиция продолжает расследование и выясняет, как останки ребенка оказались в помещении развлекательного центра и кто может быть причастен к преступлению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:58
Кот Ларри не вошел на Даунинг-стрит после визита Зеленского
2:39
«Находить компромисс»: Зеленский заявил о сокращении мирного плана до 20 пунктов
2:21
В МАГАТЭ сообщили о состоянии АЭС «Фукусима» после землетрясения
2:03
В Челябинске подростки выстрелили мужчине в лицо из ракетницы во дворе дома
1:48
В морозилке заведения для взрослых нашли расчлененное тело младенца
1:38
ВСУ нанесли удары по шести районам Белгородской области

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Американский СПГ перебил холода в Европе
«Учимся отвечать за слова»: Виктория Боня прокомментировала иск к Авроре Кибе
«Я обречен»: известный телеведущий раскрыл страшный диагноз
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео