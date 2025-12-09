В морозилке заведения для взрослых нашли расчлененное тело младенца

В токийском районе Сумида сотрудники полиции начали расследование после того, как в морозильной камере одного из развлекательных заведений для взрослых нашли части тела младенца. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Сигнал поступил вечером 6 декабря. Сотрудник заведения позвонил в полицию и заявил, что при очистке холодильного оборудования заметил предмет, похожий на голову ребенка. Прибывшие на место полицейские первоначально квалифицировали происшествие как оставление ребенка в опасности без должного ухода и причинение телесных повреждений.

Во время обыска в заведении в морозильной камере был обнаружен пластиковый пакет с обезглавленным телом. Рядом находились контейнеры, где лежали отдельные части тела — руки и ноги. По оценкам следствия, младенцу было меньше года.

Полиция продолжает расследование и выясняет, как останки ребенка оказались в помещении развлекательного центра и кто может быть причастен к преступлению.

