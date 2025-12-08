Бюджет Японии был пополнен на $833 миллиона из-за невостребованного наследства

В 2024 году в государственную казну Японии поступило около 833 миллионов долларов (около 64 миллиардов рублей) невостребованного наследства. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на данные Верховного суда.

Это рекордный показатель с момента начала ведения учета и почти в четыре раза больше, чем в 2013 году, когда было зафиксировано около 212 миллионов долларов.

Эксперты отмечают, что рост суммы связан с двумя тенденциями: стремительным старением населения и увеличением числа людей, доживающих до конца жизни без близких родственников. Население страны сокращается с 2009 года, и, по оценкам Японского исследовательского института (JRI), доля пожилых людей, не состоявших в браке и не имевших семьи, продолжает расти.

Кодзи Намбу, партнер юридической фирмы Miyake & Partners, заявил, что количество невостребованных активов может увеличиваться из-за роста числа смертей — по правительственным данным, в 2023 году их было около 1,6 миллиона. Он отметил, что низкий уровень подготовки завещаний в Японии также влияет на ситуацию.

Одним из наиболее заметных последствий становится распространение акии — заброшенных домов. Около девяти миллионов таких объектов пустуют, поскольку их некому унаследовать или потому что родственники не хотят брать на себя финансовые обязательства по содержанию недвижимости.

Заместитель главного научного сотрудника JRI Макико Окамото пояснила, что снижение числа браков и ослабление семейных связей приводят к росту числа пожилых людей, у которых нет прямых наследников. По ее словам, многие из них нуждаются в постоянном уходе, и поддержка семьи часто остается единственно возможной опорой. Она подчеркнула, что людям без близких родственников важно заранее определять, кому доверить распоряжение своим имуществом и исполнение последних пожеланий.

