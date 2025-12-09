Компанию Tesla обвинили в обмане после видео со странным падением робота

Эфирная новость

Необычное движение руками перед падением Optimus привело к версии о том, что управляет им человек, а не заявленные алгоритмы искусственного интеллекта.

Компанию Tesla предпринимателя Илона Маска, которая производит и человекоподобных роботов, заподозрили в мошенничестве после короткого видео.

В том, что Optimus упал, нет ничего необычного. Но как он это сделал. Перед падением у робота заметили очень странный жест. Он поднял руки вверх и словно попытался снять маску или очки. Этот жест знаком любому, кто так или иначе имеет отношение к виртуальной реальности. Например, играет с помощью VR-гарнитуры. Ну и, конечно, сразу же появились предположения, что роботом управлял человек, которому, возможно, стало нехорошо и он прекратил сеанс. А Optimus просто повторил его последние движения.

К слову, это не первый раз, когда компанию Маска обвиняют в мошенничестве — якобы их роботами управляют операторы, а не искусственный интеллект, как утверждает сам Маск при любом удобном случае.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве утвердили правила для роботов-доставщиков.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

