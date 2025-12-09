Исходил сигнал: зоопсихолог объяснила реакцию кота Ларри на появление Зеленского

Зоопсихолог Сиротина: кот Ларри почувствовал от Зеленского плохую энергетику

Кот Ларри, главный мышелов резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера, вновь отказался заходить внутрь здания на Даунинг-стрит вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Момент был запечатлен на видеокадрах и вызвал повышенный интерес у журналистов. Поведение животного в комментарии aif.ru объяснила ветеринарный врач, фелинолог и зоопсихолог Ангелина Сиротина.

«Кошка может так подойти, понюхать, а потом, казалось бы, без видимых причин просто человека начать атаковать или, чтобы не вступать в конфликт, сбежать. Но причина есть — от человека может исходить неприятный, недружественный запах», — сказала собеседница издания.

По словам специалиста, если человек испытывает сильный стресс, гнев или агрессию, организм выделяет адреналин и кортизол. Животные способны улавливать такие запахи и воспринимают их как знак возможной опасности. В этих ситуациях кот может реагировать избеганием: так он демонстрирует свое беспокойство и в какой-то мере сигнализирует человеку о необходимости успокоиться и оценить обстановку.

Сиротина добавила и еще одну возможную причину. По ее словам, кошки тонко чувствуют энергетику человека, и Ларри, вероятно, мог воспринимать ее как неблагоприятную. Фелинолог предположила, что коту мог не понравиться «сигнал», который, по ее оценке, исходил от Зеленского.

Кот Ларри выполняет обязанности главного мышелова британской резиденции с 2011 года. У него есть официальный статус, содержание, а также собственная страница в социальных сетях, где публикуют новости о его буднях.

На недавних кадрах видно, что Ларри снова не стал входить в офис премьер-министра вместе с президентом Украины. Пока Зеленский и Стармер заходили в здание, кот отпрыгнул от двери и отошел в сторону.

