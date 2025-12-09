Защита осужденного по делу о мошенничестве с квартирой Долиной обжаловала приговор

Адвокат Асим Алыев подал апелляционную жалобу на приговор своему подзащитному Андрею Основе, ранее осужденному на четыре года лишения свободы по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной. Об этом он сообщил РИА Новости.

Защитник уточнил, что направил краткую жалобу и намерен добиваться отмены вынесенного решения и возврата дела прокурору. По словам Алыева, обвинение, предъявленное Основе, не соответствует реальным обстоятельствам произошедшего и основано на неправильном применении уголовного закона. Ранее адвокат заявлял, что организаторы аферы могут находиться на территории Украины.

Балашихинский городской суд Московской области в конце ноября вынес приговоры по делу. Курьер Анжела Цырульникова получила семь лет колонии общего режима и штраф в размере одного миллиона рублей. Дмитрий Леонтьев приговорен к семи годам колонии особого режима со штрафом 900 тысяч рублей. Артур Каменецкий — к семи годам строгого режима и штрафу 900 тысяч рублей. Основа получил четыре года общего режима и штраф 900 тысяч рублей.

По версии следствия, группа, действуя совместно с неустановленными сообщниками, с 2 апреля по 12 июля 2024 года похитила путем обмана 175,12 миллиона рублей. Кроме того, потерпевшая лишилась квартиры в Ксеньинском переулке стоимостью свыше 138 миллионов рублей. С учетом банковских комиссий и иных расходов ущерб превышает 317 миллионов рублей.

В ходе прений сторона обвинения просила назначить фигурантам от шести до девяти с половиной лет лишения свободы, а также штрафы — от 900 тысяч до одного миллиона рублей. Прокурор также настаивал на удовлетворении гражданских исков и сохранении ареста на имущество подсудимых.

Прокуратура сообщала и о других эпизодах: фигурантам вменяли хищение 2,7 миллиона рублей у глухонемой пенсионерки из Одинцово и 9,4 миллиона рублей у жительницы Балашихи. Последняя, когда ее попытались убедить передать еще 4,5 миллиона, заподозрила преступный умысел и обратилась в полицию. Цырульникову задержали в июле 2024 года при получении муляжа денег.

