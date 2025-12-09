В Китае приведен в исполнение смертный приговор экс-главе крупной инвесткомпании

|
Дарья Орлова
Бывшего руководителя China Huarong International казнили после обвинений во взяточничестве на сотни миллионов долларов.

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

В Китае суд привел в исполнение смертный приговор в отношении Бай Тяньхуэя, бывшего генерального директора инвестиционной компании China Huarong International Holdings. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР. Бай был признан виновным в получении взяток на сумму около 156 миллионов долларов.

Согласно материалам дела, в период с 2014 по 2018 год он использовал свое служебное положение, помогая различным лицам приобретать проекты и получать корпоративное финансирование. В обмен на это он получал деньги и ценности, общий размер которых составил 1,108 миллиарда юаней, что эквивалентно приблизительно 156 миллионам долларов.

В мае 2024 года суд признал Бай Тяньхуэя виновным в получении взяток в особо крупном размере и приговорил к смертной казни, лишению политических прав и конфискации имущества. В феврале апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, несмотря на то, что обвиняемый сотрудничал со следствием и предоставлял показания по другим делам.

В сообщении телеканала указывалось, что, по одобрению Верховного народного суда, 9 декабря 2025 года Второй народный суд средней ступени города Тяньцзинь привел смертный приговор в исполнение.

Борьба с коррупцией в КНР резко усилилась после прихода Си Цзиньпина к руководству партией и государством — в 2012 и 2013 годах соответственно. С тех пор в стране действуют так называемые восемь правил поведения для чиновников, направленные на сокращение злоупотреблений, демонстративных трат и служебного произвола.

В 2022 году председатель КНР называл коррупцию главной «злокачественной опухолью», угрожающей жизнеспособности партии. Он подчеркивал, что борьба с этим явлением должна быть непрерывной, а принцип нулевой терпимости предполагает максимально возможные меры наказания даже за незначительные проступки, если они подрывают дисциплину и подталкивают чиновников к коррупции.

