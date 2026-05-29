Лидеры ЕАЭС призвали Армению провести референдум о вступлении в Евросоюз

Мария Гоманюк
Кремль опубликовал совместное заявление глав стран ЕАЭС.

Почему Армении нужен референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) считают, что Армении следует провести общенациональный референдум по вопросу дальнейшего интеграционного курса, чтобы выбрать между вступлением в Евросоюз и продолжением участия в ЕАЭС. Совместное заявление глав государств опубликовали на сайте Кремля.

Документ подписали президенты России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев.

Главы государств отметили, что вопрос о возможном изменении участия Армении в ЕАЭС требует отдельной оценки. Так, члены Евразийского межправительственного совета должны в декабре представить доклад о возможных последствиях приостановления для Армении действия договора о ЕАЭС.

Авторы заявления отметили, что решение о будущем интеграционном направлении должно учитывать волю граждан Армении. По их мнению, проведение референдума позволило бы получить прямой ответ общества на вопрос о том, какой путь страна считает для себя приоритетным.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидеры стран ЕАЭС обсудили планы Армении по сближению с Евросоюзом. По его словам, по итогам обсуждения приняли отдельное заявление.

При этом Армения все еще остается участником Евразийского экономического союза, а возможные последствия изменения этого статуса пока неизвестны.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Армения встанет перед выбором между ЕС и ЕАЭС.

