Как сделать лестницу в частном доме безопасной: простые правила проектировки

Бывает, что ступени скрипят, а бывает — ведут к смерти. Неправильная проектировка лестницы крайне опасна, но как не допустить ошибки, если возводить ее приходится без помощи профессионалов?

И как защитить детей и животных от опасных конструкций? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Когда лестница становится убийцей

Житель Москвы Александр Кукса с болью смотрит на лестницу в дачном доме родителей. Конструкцию делали всей семьей более 30 лет назад и ни разу не ремонтировали.

Но в прошлом году на ней умер его пожилой отец.

«Видимо, начал заваливаться. На лестнице, может быть, пытался даже за перила рефлекторно схватиться, но уже не хватило его ни силы, ни жизни. И он упал вниз головой с лестницы, сломал шею. Его тело лежало как раз на проходе на лестничной клетке», — рассказал москвич.

Медики установили, что причиной смерти стала остановка сердца.

«Практически все по-черному шутили, что лестница — убийца. В итоге получается, что так и стало», — отметил Кукса.

Сейчас Александр задумывается о продаже дачи и хотел бы исправить недочеты, чтобы у будущих жильцов не возникло неприятностей.

Какие лестницы опаснее всего

«Винтовая лестница, как правило, выглядит очень необычно, стильно, оригинально, но с ней может быть ряд серьезных проблем. Ступени у них всегда треугольные. Ближе к центру она узкая, а снаружи широкая. Человек, спускаясь снизу, стремится сократить свой маршрут и идет ближе к центру лестницы, там, где самая узкая ширина ступени», — пояснил ведущий Филипп Курочкин.

Неверное движение — и падение гарантировано! Еще один минус — отсутствие сплошных подступенков: есть риск, что нога застрянет, а это тоже приводит к травмам.

«Еще одна довольно опасная конструкция. Это прямая лестница без перил. Такая лестница чаще используется для доступа в редко используемые помещения. Такие как чердак или подвал. Наибольшую опасность такая лестница представляет для детей и пожилых людей, потому что если человек вдруг оступился, то ему не за что схватиться, и он падает вниз не только с высоты своего роста, но и, может быть, с высоты всего этажа», — добавил Курочкин.

Что учесть при проектировке лестницы

Самый безопасный вариант — лестница с перилами.

Их стандартная высота — 90 сантиметров. Однако сейчас ее пересмотрели: оптимальное значение — 110. Ведь если рост человека больше 180, его центр тяжести будет выше ограждения, и он рискует выпасть. Расстояние между балясинами не должно быть меньше 15 сантиметров — чтобы ребенок не просунул голову.

«Две высоты ступени плюс ширина ступени должна равняться 60-64 сантиметров. Это значение равно среднему шагу человека. Самые комфортные лестницы получаются при угле наклона 30-35 градусов. В таком случае высота ступени будет 15-17 сантиметров, а ширина 30-32 сантиметров. Но самая удобная и безопасная конструкция будет не прямая, а двухмаршевая», — рассказал Филипп Курочкин.

Главная ошибка при проектировке — маленький проем под будущую конструкцию.

«Но на этапе совсем коробки, мне кажется, эти вопросы можно решить. То есть пожертвовать площадью второго этажа, расширить проем. То есть нам хочется сделать прямой марш с площадкой, а получается с забежными ступенями, потому что чуть-чуть пожертвовали пространством. И забежные ступени уже являются некоторым компромиссом, и не всем они нравятся», — отметил инженер, совладелец компании по производству лестниц Андрей Васякин.

Их минус — неравномерная ширина, как и у ступеней винтовых лестниц. Планирование всегда лучше доверить профессионалам.

Что важно учесть при дизайне лестницы

Возведение начинается с металлокаркаса. У него есть опоры и основная часть, которая крепится к несущей стене, к общему конструктиву второго уровня.

«Кстати, внутри опоры у нас появилось свободное пространство. Так как эта лестница находится рядом с кухней, у нас здесь будет небольшое хранение. Дополнительный морозильник, какое-то прикухонное хранение. Отсюда может выезжать робот-пылесос, храниться швабра, какой-то технический инвентарь. Любая дополнительная техника, например, та же кофемашина, может встроиться в это подлестничное пространство», — рассказала архитектор, руководитель дизайн-бюро Марина Измайлова.

Дизайнеры рекомендуют грамотно использовать площадь помещения и включать лестницу в общий стиль композиции. Креатив, например, парящие или стеклянные конструкции, может усложнить продажу недвижимости в будущем.

Семьи с детьми или пожилые люди вряд ли рассмотрят такой вариант. Другое дело — классические на металлокаркасе. Их тоже производят по индивидуальному заказу.

«После того как мы заготовили детали, распилили их в нужные нам размеры, детали перемещаются в данное помещение, где происходит подготовка к покраске. Подготовка к покраске состоит из трех основных этапов. Черновая шлифовка, фрезеровка, чистовая шлифовка», — пояснил руководитель производства лестниц Сергей Трухин.

Далее детали красят, упаковывают и отправляют на объект.

Сделать безопасной можно даже лестницу Александра Куксы.

«Как минимум, нужно выровнять все ступени, чтобы они были полностью одинаковыми. Создать перила с правой стороны по всей длине спуска. Это позволит, даже если человек вдруг оступился, ухватиться на любом этапе, он уже не улетит. Проверить всю лестницу, в принципе, на прочность и, возможно, подумать о каком-то материале дополнительном, что-то типа антискользящего материала, который можно прибить к ступеням и дополнительно его закрепить», — посоветовала архитектор Марина Измайлова.

Важно помнить: даже если лестница соответствует всем стандартам, для ребенка — это зона высокого риска! Поэтому лучше установить так называемые ворота безопасности — и ограничить детское любопытство.