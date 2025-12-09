Семьи жениха и невесты устроили массовую драку на свадьбе из-за творожных шариков

В индийском штате Бихар свадьба закончилась скандалом и отменой церемонии после того, как родственники жениха и невесты устроили драку из-за нехватки традиционного десерта. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошел в городе Бодхгая. После проведения всех обрядов семьи молодоженов должны были приступить к совместной трапезе. Однако вскоре выяснилось, что приготовленных расгулл — сладких творожных шариков в сиропе — не хватило на всех приглашенных. Поскольку организацию застолья взяла на себя сторона жениха, родные невесты обвинили их в неуважении и сорванной церемонии.

Спор быстро перерос в рукопашную. На записи камеры наблюдения видно, как гости размахивают пластиковыми стульями, опрокидывают столы с угощениями и наносят удары друг другу. После потасовки семья жениха была готова продолжить мероприятие, но родственники невесты заявили, что свадьба отменяется, и потребовали вернуть приданое.

Кроме того, мать жениха утверждала, что в разгар драки кто-то из семьи невесты присвоил украшения, предназначенные для вручения в качестве свадебного подарка. Местные власти проводят проверку обстоятельств произошедшего.

