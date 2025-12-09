В Китае турист пытался сделать селфи и сорвался с 40-метровой скалы

В Китае турист сорвался с 40-метровой скалы, пытаясь сделать селфи. Подробности произошедшего опубликовало издание Daily Mail.

Несчастный случай произошел в туристической зоне на горе Хуаин в провинции Сычуань. На видеозаписи показано, как мужчина, глядя в телефон, подходит к самому краю скалы. В какой-то момент он теряет равновесие и падает вниз, что вызывает панику среди отдыхающих рядом людей. Но никто из них не успевает его задержать — он падает с высоты и едва не погибает.

Позднее мужчина вышел на связь и сообщил в соцсетях, что остался жив.

«Я упал с 40-метровой скалы, после чего скатился со склона еще на 15 метров. Когда камни рухнули, я думал, что не выживу», — написал он в своем посте.

