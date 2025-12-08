Перелом таза и внутреннее кровотечение: гуси напали на 72-летнюю женщину

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Инцидент произошел во время кормления птиц.

В США гуси напали на 72-летнюю женщину

Фото: Zuma/ТАСС

People: гуси напали на 72-летнюю женщину и сломали ей тазовые кости

Жительница американского штата Техас, 72-летняя пенсионерка, была госпитализирована с серьезными травмами после нападения гусей в парке Сити-Лейк. Об этом сообщает People.

Как уточняется, женщина пришла покормить уток, как делала это регулярно, однако стая крупных птиц внезапно проявила агрессию. По словам ее сына, «она кормила утят, а большие гуси подошли и начали отбирать еду, после чего она упала».

Пожилая женщина оказалась на земле и не могла пошевелиться. Прохожие заметили происходящее, отогнали птиц и вызвали службу спасения.

У пострадавшей диагностировали несколько переломов таза и внутреннее кровотечение. Женщину доставили в местный травматологический центр. Родные сообщили, что она миниатюрного телосложения, имеет хронические заболевания и теперь ее ждет «долгий путь физиотерапии и обучения ходьбе».

Представитель парка Сити-Лейк заявил, что вскоре установят знаки, предупреждающие посетителей о правилах безопасного поведения рядом с дикой природой. Сын пострадавшей признался, что для семьи нападение стало полной неожиданностью.

«Было удивительно, что гуси могли стать настолько агрессивными и причинить серьезный вред», — отметил он.

Теперь мужчина надеется, что этот случай станет предупреждением для других посетителей парка, особенно пожилых.

